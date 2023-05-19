شاب يتهم والده وزوجته بتعذيب شقيقته وحرمانها من التعليم في قنا

حرر شاب محضرًا ضد والده وزوجته بتهمة تعذيب شقيقته الطفلة بقص شعرها وضربها إضافة إلى حرمانها من التعليم، داخل قرية الزوايدة، مركز نقادة غربي محافظة قنا.

وقال خال المجني عليها إن الطفلة يتيمة الأم لذلك كانت تقيم معه في منزله، وتزوج والدها من أخرى، وفي عام 2018 اجتمع والدها مع أهالي القرية لرغبته في أخذ الطفلة للإقامة معه وعاشت معه وزوجته الثانية، مشيرًا أنه سافر للعمل وعند عودته وجد الطفلة في حالة سيئة وجسدها به كدمات وشعرها مقصوص إضافة إلى حرمانها من التعليم لم تكمل المرحلة الابتدائية.

وأضاف هشام محمد عصام، محامي المجني عليها ،أن الطفلة تُدعى "ندى.م.ع، تبلغ من العمر 15 عامًا، وشقيقها حرر محضرًا ضد زوجة والده وأجرى الكشف الطبي على المجني عليها الذي وضح الكدمات وأسنان مكسرة.

تم استدعاء الأب والزوجة للتحقيق معهما في مركز شرطة نقادة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.