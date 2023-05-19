القباج: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأوضاع على الحدود المصرية السودانية

قالت الدكتورة نيفين القباج نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر أنشأت غرفة عمليات مركزية على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة المتضررين العائدين على الحدود المصرية السودانية جراء الأحداث الراهنة في الأراضي السودانية.

وأضافت القباج أن هناك تعاون مستمر مع محافظة أسوان لمتابعة العائدين إلى الأراضي المصرية، لافتة إلى أن جميع الخدمات تقدم للمصريين وغير المصريين.

وأشارت إلى أن المركز الإغاثي الإنساني عبر معبر “أرقين” الحدودي بين مصر والسودان قدم أكثر من 200 ألف خدمة، تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، لإعادة الروابط العائلية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر من خلال عضويتها الدائمة في المكتب التنفيذي لمجلس الشئون الاجتماعية العرب تعلن عن كامل استعدادها وبذل خالص الجهود في شراء وتسليم المساعدات الإغاثية والاجتماعية التي سيقرها المجلس الوزاري، وذلك من خلال الهلال الأحمر المصري في ضوء خبراته المتميزة في الإغاثة الإنسانية، مشيرة إلى أنه في حالة موافقة المجلس الموقر على المقترح؛ تقوم الأمانة العامة ببلورة ذلك في القرار المقترح في الفقرة رقم 2 من القرار، على أن يتم تعديلها لتصبح: "يتم إيصال المساعدات للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية الأخرى.

وناشدت الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالأرقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874

طوارئ جمعية الهلال الأحمر المصري:

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