الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صورة تذكارية للقادة العرب مع ولي العهد السعودي قبيل انطلاق القمة العربية

القمة العربية
القمة العربية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل قليل، القادة المشاركين بالقمة العربية في جدة.

وافتتحت القمة بصورة جماعية للقادة المشاركين فيها بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي التقط صورة تذكارية مع ولي العهد السعودي.

يأتي هذا قبل أن يلقي ممثل الرئيس الحالي للقمة "الجزائر"، رئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن كلمة افتتاحية يسلم في ختامها الرئاسة الى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لتتبعه كلمات الأمين العام للأمم المتحدة أحمد أبو الغيط، والأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ثم الأمين العام لمنظمة الموتمر الإسلامي فممثل الاتحاد الاوروبي وكذلك ممثل الاتحاد الافريقي.

توافد الزعماء والقادة العرب لمقر انعقاد القمة العربية بجدة

وتوافد عددٌ من قادة الدول العربية، اليوم، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

ووصل إلى المملكة كل من: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، كما وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال القادة والزعماء العرب بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وتنطلق أعمال القمة العربية الـ32، بعد قليل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ولي العهد السعودي القمة العربية جدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجزائر

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