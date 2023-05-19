الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء المقبل.. مناقشة "الحرب في الشرق" بنادي أدب مصر الجديدة

زين عبد الهادي
زين عبد الهادي

 ينظم نادي أدب مصر الجديدة، أمسية تناقش خلالها رواية الحرب في الشرق، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل 23 مايو الجاري، في مقر قصر ثقافة مصر الجديدة الكائن في شارع الحجاز بجوار مستشفى هليوبوليس العام.

ويناقش رواية "الحرب في الشرق"، والصادرة عن دار بتانة للنشر من تأليف الباحث دكتور زين عبد الهادي، كل من الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين، الكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم، الشاعر الروائي أحمد فضل شبلول، الشاعرة مي مختار، والكاتبة مني ماهر، ويدير الأمسية الشاعر شرقاوي حافظ.

 ورواية "الحرب في الشرق"، تدور أحداثها حول أسرة محمد العبد"، عامل مصنع الغزل والنسيج، وزوجته “زينب”، وما تمر به الأسرة من تغيرات وتتعرض له من نكبات خلال الحروب المتعاقبة.

- أبرز المعلومات عن زين عبد الهادي

و"زين عبد الهادي"، باحث وكاتب روائي، شغل منصب رئيس دار الكتب المصرية، ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، وهو المشرف علي مكتبة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

نشر الدكتور زين عبد الهادي، العديد من المؤلفات والتي تنوعت بين الأبحاث العلمية، والكتابات الروائية الأدبية. ومن أعماله العلمية والبحثية المنشورة كتب: “الحاسوب في المكتبات المدرسية”، والصادر عن الدار الشرقية للنشر عام 1993، كتاب “النظم الآلية في المكتبات”، عن المكتبة الأكاديمية عام 1995، “الأنترنت .. العالم علي شاشة الكمبيوتر” وصدر عام 1995. كتاب “الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة في المكتبات”، “مصادر معلومات المكتبات علي شبكة الأنترنت”، “محركات البحث علي الأنترنت” 2004، “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياق البرلماني” 2006.

أما في مجال السرد الأدبي الروائي، فصدر للكاتب دكتور زين عبد الهادي روايات: “المواسم” عن دار العربي للنشر عام 1995، “التساهيل في نزع الهلاهيل”، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2005. رواية “مرج الفئران” عن دار ميريت للنشر عام 2006، وعن نفس الدار صدر له في العام 2008 رواية “دماء أبوللو”، وفي العام 2011 رواية “أسد قصر النيل”، عن دار ميريت أيضا، بالإضافة إلي كتاب نقدي بعنوان “نقد العقل المصري المعاصر”، والصادر عن دار شمس للنشر عام 2009 وغيرها.

الحرب في الشرق زين عبد الهادي في نادي أدب مصر الجديدة الكاتبة صفاء عبد المنعم الشاعر أحمد فضل شبلول

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاده.. تفاصيل زيارة نادية لطفي لعيادة يوسف إدريس

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث طريق مصر- الإسكندرية

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع معالجة هبوط أرضي في سمسطا

"القاهرة الإخبارية": الرئيس الأوكرانى يصل جدة للمشاركة فى القمة العربية

استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات وعيار 21 يسجل 2220 جنيها

التحريات في اختفاء فتاة الدقهلية: زارت أقاربهم دون علم والديها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر و السلطنة .. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام