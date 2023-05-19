الثلاثاء المقبل.. مناقشة "الحرب في الشرق" بنادي أدب مصر الجديدة

ينظم نادي أدب مصر الجديدة، أمسية تناقش خلالها رواية الحرب في الشرق، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل 23 مايو الجاري، في مقر قصر ثقافة مصر الجديدة الكائن في شارع الحجاز بجوار مستشفى هليوبوليس العام.

ويناقش رواية "الحرب في الشرق"، والصادرة عن دار بتانة للنشر من تأليف الباحث دكتور زين عبد الهادي، كل من الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين، الكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم، الشاعر الروائي أحمد فضل شبلول، الشاعرة مي مختار، والكاتبة مني ماهر، ويدير الأمسية الشاعر شرقاوي حافظ.

ورواية "الحرب في الشرق"، تدور أحداثها حول أسرة محمد العبد"، عامل مصنع الغزل والنسيج، وزوجته “زينب”، وما تمر به الأسرة من تغيرات وتتعرض له من نكبات خلال الحروب المتعاقبة.

- أبرز المعلومات عن زين عبد الهادي

و"زين عبد الهادي"، باحث وكاتب روائي، شغل منصب رئيس دار الكتب المصرية، ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، وهو المشرف علي مكتبة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

نشر الدكتور زين عبد الهادي، العديد من المؤلفات والتي تنوعت بين الأبحاث العلمية، والكتابات الروائية الأدبية. ومن أعماله العلمية والبحثية المنشورة كتب: “الحاسوب في المكتبات المدرسية”، والصادر عن الدار الشرقية للنشر عام 1993، كتاب “النظم الآلية في المكتبات”، عن المكتبة الأكاديمية عام 1995، “الأنترنت .. العالم علي شاشة الكمبيوتر” وصدر عام 1995. كتاب “الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة في المكتبات”، “مصادر معلومات المكتبات علي شبكة الأنترنت”، “محركات البحث علي الأنترنت” 2004، “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياق البرلماني” 2006.

أما في مجال السرد الأدبي الروائي، فصدر للكاتب دكتور زين عبد الهادي روايات: “المواسم” عن دار العربي للنشر عام 1995، “التساهيل في نزع الهلاهيل”، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2005. رواية “مرج الفئران” عن دار ميريت للنشر عام 2006، وعن نفس الدار صدر له في العام 2008 رواية “دماء أبوللو”، وفي العام 2011 رواية “أسد قصر النيل”، عن دار ميريت أيضا، بالإضافة إلي كتاب نقدي بعنوان “نقد العقل المصري المعاصر”، والصادر عن دار شمس للنشر عام 2009 وغيرها.