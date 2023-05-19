تفاصيل لقاء الرئيس السوري ونظيره التونسي على هامش القمة العربية

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، نظيره التونسي قيس سعيّد على هامش مشاركته في القمة العربية التي تبدأ أعمالها في جدة السعودية اليوم.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جهته، رحب الأسد خلال اللقاء بعودة العلاقات الطبيعية والتاريخية بين سوريا وتونس، مؤكدا ضرورة تعزيز هذه العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي فقط، وإنما على المستوى الثقافي والفكري والشعبي، لافتا إلى أنه أمام المسؤولين والسفراء في الدولتين الكثير من العمل من أجل وضع خطة مشتركة للتحرك على الساحة العربية والدولية أيضا، وفقا لما نشرته وكالة سانا السورية للأنباء.

وأكد الرئيس السوري أن دمشق وتونس تقفان معا ضد التيار الظلامي، لأنهما تتشاركان في قضية هي قضية الفكر والوعي والانتماء، وهذا ما يتم استهدافه من قبل الخارج، معتبرا أن العرب أبناء أمة واحدة يجمعهم انتماء واحد الأمر الذي تفتقده الشعوب الأخرى.

الأسد: قمة جدة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك

وأكد الأسد أنه بالرغم من كل الظروف التي مرت بها تونس كانت تظهر حالات التوجه الشعبي الحقيقي تجاه الأزمة في سوريا.

وشدد الأسد على أن قمة جدة مهمة جداً لتعزيز العمل العربي المشترك.

من جهته، قال الرئيس سعيد "أنتم أشقاؤنا وما يؤذيكم يؤذينا، فسوريا هي بلدنا وكان هناك الكثير من التونسيين الذين لجؤوا إلى سوريا خلال فترة الاستعمار الفرنسي وكانت علاقات سوريا دائما ممتازة مع المغرب العربي".

كما أعرب الرئيس التونسي عن ارتياح تونس الكبير لما حققته سوريا في حربها ضد الإرهاب ومنع التدخل الخارجي.

وتابع سعيد أن الهدف كان تقسيم سوريا إلى كيانات ولكن الشعب السوري لم يقبل أبداً أن يتم التدخل في شؤونه وأثبت أنه هو الوحيد الذي يحسم أمره.