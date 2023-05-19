الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 100 طن قمح محلي محظور تداولها في 4 مخازن بأسيوط

ضبط قمح محلي داخل
ضبط قمح محلي داخل مخزن باسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط كميات من القمح المحلي تقدر بحوالي 100 طن داخل 4 مخازن بناحية قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 جاء ذلك خلال إحدى الحملات المشتركة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والتحفظ على كميات القمح المضبوطة وتوريدها إلى أماكن التخزين والصوامع التابعة للمحافظة تحت إشراف مديرية التموين.

- تشكيل لجان مشتركة من مباحث التموين والزراعة والوحدات المحلية لتكثيف الحملات التفتيشية

وكان محافظ أسيوط قد كلف مديرية التموين بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان مشتركة من مباحث التموين والزراعة والوحدات المحلية لتكثيف الحملات التفتيشية.

 والعمل على تطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وملاحقة بعض ضعاف النفوس من المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فضلًا عن تنفيذ حملات توعية للمزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية.

من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إنه تم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف مدير مباحث التموين.

 أسفرت عن ضبط 4 مخازن بناحية قرية درنكه التابعة لمركز أسيوط بداخلهم حوالي 100 طن قمح محلي تقريبًا تم حجبها عن التوريد بغرض بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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