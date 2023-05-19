غدا.. محاكمة عامل وزوجته عرضا ابنتهما للبيع بتهمة الاتجار في البشر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت ، محاكمة عامل وزوجته، بتهمة الاتجار فى البشر، بعد عرض طفلتهما للبيع أو التبني على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه والد الطفلة، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته زوجته، حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه.