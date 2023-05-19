الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة 3 اعتدوا على فتاة واحتجزوها في عابدين

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة احتجاز فتاة والاعتداء عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين.

 كان قسم شرطة عابدين قد تلقى بلاغًا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، استدرجها إلى شقته لكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه فاحتجزوها واعتدوا عليها.

تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المجنى عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقائه احتجزوها واعتدوا عليها.

تم ضبطهم، والعرض على النيابة العامة، التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وأحالتهم لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة احتجاز فتاة داخل شقة منطقة عابدين قسم شرطة عابدين

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