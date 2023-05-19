الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة عامل قتل شابا في المطرية لخلافات مالية

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، استكمال محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما. 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة أرض الليمون بالمطرية وتحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مواطن، مقتول بطعنة سكين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة قتل شاب خلافات رجال المباحث أرض الليمون غرفة عمليات النجدة

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