الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كوني رائدة للتغيير".. أمانة "المصري الديمقراطي" ببني سويف تنظم ورشة عمل للسيدات

جانب من المعسكر التدريبى
جانب من المعسكر التدريبى

بدأت بمركز مؤتمرات جامعة بني سويف  مساء أمس الخميس أعمال ورشة عمل أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، تحت عنوان " كوني رائدة للتغيير " بحضور عدد من قيادات الحزب وأمينات وعضوات أمانة المرأة بالأمانات الجغرافية للحزب.

وأكد المهندس باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب يستهدف النهوض بكافة كوادره، من السيدات، والشباب، ضمن خطة عمل تهدف  التثقيف السياسي للأعضاء، وتعريفهم بالنظم والسياسية ودور الأحزاب وبالديمقراطية الاجتماعية ورؤية الحزب في كافة المجالات.  

- المعسكر التدريبي للمرأة يتناول التعريف بالهوية السياسية وبالأحزاب السياسية

وصرح محمد جبر، أمين الحزب بمحافظة بني سويف، بأن المعسكر التدريبي للمرأة يتناول  التعريف بالهوية السياسية وبالأحزاب السياسية، ودورها في المجتمع  ويستهدف تدريب أمينات المرأة بالمحافظات المختلفة.

وقالت الدكتورة نجلاء الجزار، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي ببني سويف، إن ورشة العمل ـ التي تستمر ثلاثة أيام ـ تأتي ضمن خطة العمل التي تنفذها الأمانة، في إطار خطة عمل أمانة المرأة المركزية للتعريف بأهمية دور أمانة المرأة في المجال السياسي، والنهوض بفكرها في كافة المجالات.

- ندوات تفاعلية عن البوصلة والهوية السياسية والاقتصادية 

وصرحت منى عبد الراضي، أمين المرأة المركزي أن برنامج التدريب سيتضمن ندوات تفاعلية عن البوصلة السياسية و الهوية السياسية والاقتصادية والأحزاب السياسية من حيث دورها ونشأتها وتصنيفها يقدمها المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، وورشة عن التصوير ومسابقة تقدمها المخرجة  أسماء نور .
كما يتضمن البرنامج  محاضرة عن دور المرأة في العمل السياسي تقدمها منى عبدالراضي. 
ويتحدث  أحمد حسين، أمين التدريب والتثقيف ببني سويف عن مهارات التفاوض والإقناع ، وعن التكنولوجيا وتوظيفها لدعم المرأة وحمايتها، وتقدم د. مواهب المويلحي ورشة عمل عن التواصل والاتصال الفعال، وتقوم النائبة سناء السعيد بالحديث عن تجارب وخبرات المرأة في العمل العام.

ويتحدث خالد راشد، المحامي بالنقض ونائب رئيس الحزب عن المرأة في الدستور المصري والمواثيق الدولية وقوانين الأسرة المصرية والتعديلات المقترحة بشأنها ، ويتناول د. إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
بالإضافة لكتابة التقارير الاحترافية  تقدمها د. نجلاء الجزار و الأمن السيبراني يقدمه المهندس أحمد دريع، أمين التدريب والتثقيف.
ويتناول محمد خليل، أمين التنظيم بالحزب الحديث عن الأنشطة الحزبية ومكانة المرأة في الحزب  المصري الديمقراطي الاجتماعي وفقا لنصوص لائحة الحزب وللممارسات الفعلية

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الاقتصاد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجال السياسي أمانة المرأة جامعة بني سويف سيدات شباب

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