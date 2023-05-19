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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الدقهلية" تحصد 7 مراكز في المسابقة الثقافية الكبرى

ناصر شعبان
ناصر شعبان

أعلن  ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة المسابقة الثقافية المشتركة الرابعة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين، والأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها 134769 متسابقًا على مستوى الجمهورية، في حين بلغ عدد الفائزين بها 74 فائزًا على مستوى الجمهورية. 

وحصدت محافظة الدقهلية 7 مراكز على مستوى الجمهورية وهي: المركزين الثالث والثامن للقيادات التربوية، المركز السادس للمعلمين، المركز  الثالث للطلاب، المركز الأول والثاني والعاشر أولياء أمور.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية، أن هذا الفوز والتميز تحقق بفضل توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي لم يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم لتعليم الدقهلية.

وهنأ ناصر شعبان، الفائزين وهم: الدكتور أيمن محمد الشربيني، موجه عام التربية الإسلامية سابقًا، والفائز بالمركز الثالث، والدكتور محمد محمد الحسيني، موجه التربية الإسلامية واللغة عربية بإدارة شرق المنصورة التعليمية، الفائز بالمركز الثامن، ومحمد سعيد محفوظ، معلم التربية الإسلامية واللغة العربية بإدارة طلخا، والفائز بالمركز السادس أولياء الأمور، وإيمان محمود إبراهيم، الفائزة بالمركز الأول، وشيماء عادل إبراهيم، الفائزة بالمركز الثاني، وصبري إبراهيم إبراهيم، الفائز بالمركز العاشر. 

ناصر شعبان وكيل وزارة وزارة التربية والتعليم الدقهلية القيادات التعليمية

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