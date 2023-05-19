الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع معالجة هبوط أرضي في سمسطا

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد ببنى سويف

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، اليوم الجمعة، على الإجراءات الفنية اللازمة حيال حدوث هبوط أرضي جزئي بشارع 26 يوليو بمدينة سمسطا، بحضور نشأت معبد رئيس المدينة، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، ومسئولى الوحدة المحلية والطرق وشركات المرافق من الغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وتلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة بني سويف، إخطارًا بحدوث هبوط أرضي مفاجئ في جزء محدود بشارع 26 يوليو.

وانتقل رئيس المدينة ونائباه إلى موقع البلاغ وتحت إشراف السكرتير العام المساعد، حيث تم استدعاء مسؤولي الطرق والمرافق بالمركز، ووضع كردون بحواجز حديدية وإشارات مرورية، بمحيط الهبوط؛ لمنع السير بمنطقة العمل، وقامت الأجهزة المعنية بسرعة معالجة وردم الهبوط.

واطمأن السكرتير العام المساعد للانتهاء من كل الإجراءات الفنية بالشكل المطلوب، وعدم حدوث أي خسائر، وإعادة  الحركة المرورية لطبيعتها أمام المواطنين والمركبات.

الشرب والصرف الصحي السكرتير العام المساعد الوحدة المحلية سمسطا شارع 26 يوليو

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