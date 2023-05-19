عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": الحوار الوطني تأسيس لعقد اجتماعي للجمهورية الجديدة

قال محمد علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني تناول في جلسة أمس الخميس، قضية الهوية، معتبرًَا الحوار الوطني، تأسيس لعقد اجتماعي جديد تُبنى عليه الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "مجرد النقاش والحديث والاختلاف والاتفاق في سياق واحد على رؤية مستقبلية للوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقانوني في مصر حتى يكون العمل داخل الجمهورية الجديدة مبني على أساس سليم".

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النقاش بالأمس كان حول الهوية المصرية وما يميزها من ثقافة ودور الإعلام والفن والأخلاق والآداب العامة من خلال الوصول إلى آليات معينة من خلال مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة داخل المجتمع لتبني استراتيجية قومية للحفاظ على الهوية الوطنية.