محافظ القليوبية يبحث مشاكل الكهرباء بمنطقة الصفا الصناعية

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا بحضور المهندس حسن البيلي، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة آمال بركات، مدير كهرباء القليوبية، ومحمد علام مدير المناطق الصناعية، وذلك لمناقشة حل عدد من المشكلات الخاصة بالكهرباء وزيادة القدرات الكهربائية لمستثمري منطقة الصفا الصناعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تشجيع المستثمرين وحل مشكلاتهم.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم المستثمرين وكيفية إزالة المعوقات التي تواجههم، وذلك في إطار توجهات الدولة لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق التنمية بكل المحافظات، كما تم التنسيق مع هيئة السكة الحديد لعقد اجتماع بحضور المختصين من الجهتين لسرعة إنهاء موضوع تداخل الملكيات بمنطقة الصفا الصناعية، تمهيدًا لاستكمال أعمال الترفيق.

كما تم التنسيق خلال الاجتماع مع وزارة الموارد المائية والري بشأن توصيل الكهرباء لأحد المستثمرين عن طريق الكابل الهوائي المار من أعلى ترعة الإسماعيلية لتعذر الدفع النفقي لطبيعة الأرض الصخرية.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة لا تألو جهدًا في حل أي مشكلة لأي مستثمر طالما يتسم بالجدية ومستمر في نشاطه، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستقوم المحافظة بتنظيم جولات ميدانية للمناطق الصناعية الموجودة بها للالتقاء بالمستثمرين وحل مشاكلهم ميدانيًا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمستثمرين ودعمهم وتوفير المناخ الملائم لهم للتشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصري.

وعلى هامش الاجتماع، ناقش المحافظ مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عددًا من المشروعات التي تنفذها الشركة بالمحافظة بالشوارع التي يتم تطويرها بمدن المحافظة، من بينها شارع الأمل وشارع الشهيد تامر عبدالفضيل، بمدينة بنها، والتي تم تطوير شبكة الكهرباء بها وتحويلها من هوائية إلى أرضية، موجها بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وتسليمها في التوقيتات المحددة.