محافظ الغربية يؤكد استعداد مدارس المحافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، استعداد وجاهزية جميع المدارس بالمحافظة، لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني والتي تنطلق غدًا، وتنتهي يوم 25 مايو الجاري.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ناصر حسن - في تصريح اليوم الجمعة - إن طلاب الشهادة الإعدادية العامة، والبالغ عددهم 90 ألفًا و496 طالبًا وطالبة، سيؤدون الامتحانات في 408 لجان، فيما يؤدي 1978 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.

وأضاف حسن، أن جميع الإدارات التعليمية، أتمت الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة المحلية الإعدادية، مشددًا على الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالغربية، والتشديد بعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش.

ووجّه وكيل الوزارة بتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.