رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس فى هذه المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ما زلنا في فصل الربيع وهو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "بدأنا في النصف الثاني من فصل الربيع وهو معروف بتكرار ارتفاع درجات الحرارة"، لافتة إلى أن الانخفاض الذي تشهده البلاد في درجات الحرارة سيكون اليوم وغدًا على غالبية أنحاء الجمهورية.

وتابعت: "نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب أشعة الشمس أغلب فترات النهار".

وواصلت: "العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 29 خلال النهار، وهي حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام".

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس في فترة النهار حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط".

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخر والساعات الأولى من النهار، والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية، والتي تتسم بالبرودة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشددة على وجود نشاط رياح في فترات المساء والمحمل بالرمال والأتربة، على المحافظات الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت غانم سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، البحرية وكفر الشيخ والدقهلية، ودمياط بورسعيد ورفح والعريش، وذلك على فترات متقطعة من اليوم، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.