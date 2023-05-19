الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا يتدخل لحل أزمة يوسف أسامة نبيه فى الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

تدخل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد الزمالك لحل أزمة يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق، بعد قرار الجهاز الفني تجميده، وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية بسبب توقيعه لبيراميدز.

وطلب شيكابالا منح اللاعب الفرصة للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق في التدريبات والمباريات وحل الأمر لحاجة الفريق له في الوقت الحالي ولنهاية الموسم الجاري.

وعلم نادي الزمالك بتوقيع يوسف أسامة نبيه لفريق بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، وتقاضى مقدم عقد من إدارة الفريق السماوى، وذلك بعد عدم توصله لاتفاق مع إدارة الزمالك لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

أزمة يوسف اسامة نبيه الزمالك شيكابالا توقيع يوسف اسامة لبيراميدز بيراميدز

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