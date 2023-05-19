الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": تشغيل وحدة طب أسرة الظافر وأبوميلاد في براني تجريبيا

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد بإدارة براني الصحية غرب مطروح، ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحية الأولية، للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية دون عناء أو مشقة. 

وأكد سالم إنهاء كل الاستعدادات داخل الوحدات وتجهيزها وتشغيلها التجريبي حرصا على تقديم الخدمات الصحية لأهالي القريتين والقرى المجاورة وتخفيف العبء عن المرضى ومشقة السفر لتلقي الخدمات الصحية، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

وأضاف الدكتور مبروك سالم، أن جميع أعمال الإنشاءات الجديدة لوحدة أبو ميلاد وأعمال الإحلال والتجديد لوحدة الظافر تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية والغير طبية، حيث تم تزويد الوحدتين بكل المستلزمات والأدوية اللازمة للتشغيل التجريبي لحين الافتتاح الرسمي قريبا. 

وأكد وكيل وزارة الصحة، في ختام بيانه الإعلامي، تكليف الفرق الطبية بإدارة الرعاية الأساسية بالعمل على مدار الساعة لمتابعة التشغيل التجريبي للوحدتين والبدء في تفعيل خدمات التطعيمات بواقع جلسة تطعيم أسبوعيا بصفة تبادلية.

12 مليون جنية أعمال الإحلال والتجديد الانشاءات الجديدة التجهيزات الطبية التشغيل التجريبى الرعاية الصحية الأولية صحة مطروح محافظ مطروح وحدات الرعاية الاولية وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

شيكابالا يتدخل لحل أزمة يوسف أسامة نبيه فى الزمالك

الأهلى يسعى لتعميق جراح الترجى وحجز تذكرة التأهل للنهائى الإفريقى اليوم

مشاركة الرئيس السيسى فى القمة العربية بجدة تتصدر اهتمامات الصحف

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

حلم الثراء السريع يبتلع 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار فى طوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى