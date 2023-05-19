"صحة مطروح": تشغيل وحدة طب أسرة الظافر وأبوميلاد في براني تجريبيا

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد بإدارة براني الصحية غرب مطروح، ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحية الأولية، للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية دون عناء أو مشقة.

وأكد سالم إنهاء كل الاستعدادات داخل الوحدات وتجهيزها وتشغيلها التجريبي حرصا على تقديم الخدمات الصحية لأهالي القريتين والقرى المجاورة وتخفيف العبء عن المرضى ومشقة السفر لتلقي الخدمات الصحية، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف الدكتور مبروك سالم، أن جميع أعمال الإنشاءات الجديدة لوحدة أبو ميلاد وأعمال الإحلال والتجديد لوحدة الظافر تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية والغير طبية، حيث تم تزويد الوحدتين بكل المستلزمات والأدوية اللازمة للتشغيل التجريبي لحين الافتتاح الرسمي قريبا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، في ختام بيانه الإعلامي، تكليف الفرق الطبية بإدارة الرعاية الأساسية بالعمل على مدار الساعة لمتابعة التشغيل التجريبي للوحدتين والبدء في تفعيل خدمات التطعيمات بواقع جلسة تطعيم أسبوعيا بصفة تبادلية.