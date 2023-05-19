الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تنديد أممى باستمرار القتال فى السودان ومهاجمة المنظمات الإنسانية

السودان
السودان

يستمر القتال في السودان رغم دعوات وقف إطلاق النار، حيث أدان مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الانتهاكات العديدة والخطيرة في السودان، رغم الدعاوى الدولية بإبعاد المدنيين والمنشآت الحيوية عن المعارك وتداعياتها.

 

هجوم عنيف
من جانبه، أكد مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إعلان 12 مايو في مدينة جدة السعودية تعهد جانبي القتال في السودان بحماية العاملين في المجال الإنساني شيئًا مبشرًا إلا أنه أكد على وجود انتهاكات وصفها بـ"الفظيعة" منذ توقيع الإعلان.
 

وأضاف غريفيث في مقابلة صحفية نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن مستودعات منظمة أطباء بلا حدود تعرضت لهجوم عنيف، وهو ما تزامن مع وقوع هجومًا على المكاتب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الخرطوم، مضيفًا نحن نوثق الأحداث وسنتحدث مع الطرفين عنها في القريب العاجل.

 

نصف الشعب يحتاج للمساعدة
في السياق ذاته، شدد غريفيث على ضرورة زيادة المساعدات بسبب تصاعد الأوضاع في السودان، حيث وصل عدد القتلى إلى 1000 قتيل معظمهم في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور الغربي بينما تشرد أكثر من مليون شخص رغم مرور شهر واحد فقط على المعارك.
 

من جانبها أكدت الأمم المتحدة في تقرير سابق أن 50% من الشعب السوداني يحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مشددًا على ضرورة توفير 3 مليارات دولار خلال العام الحالي لمساعدة الفارين من القتال والعالقين في الداخل، ونظراً للاحتياجات الهائلة، أصر غريفيث على أن هذا مجرد "نداء متواضع جداً"، وحض المانحين على الإسراع بالتحرك.

السودان اطلاق النار الامم المتحدة الدعاوى الدولية مارتن غريفيث

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 19-5-2023

إسلام الكتاتنى: أوروبا أصبحت تعانى من الحركات الإرهابية

تنديد أممى باستمرار القتال فى السودان ومهاجمة المنظمات الإنسانية

فرج عامر: الأهلى سيتوج بدورى أبطال أفريقيا

1.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بالعاشر من رمضان

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز نيوكاسل على برايتون برباعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة