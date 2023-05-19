تنديد أممى باستمرار القتال فى السودان ومهاجمة المنظمات الإنسانية

يستمر القتال في السودان رغم دعوات وقف إطلاق النار، حيث أدان مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الانتهاكات العديدة والخطيرة في السودان، رغم الدعاوى الدولية بإبعاد المدنيين والمنشآت الحيوية عن المعارك وتداعياتها.

هجوم عنيف

من جانبه، أكد مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إعلان 12 مايو في مدينة جدة السعودية تعهد جانبي القتال في السودان بحماية العاملين في المجال الإنساني شيئًا مبشرًا إلا أنه أكد على وجود انتهاكات وصفها بـ"الفظيعة" منذ توقيع الإعلان.



وأضاف غريفيث في مقابلة صحفية نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن مستودعات منظمة أطباء بلا حدود تعرضت لهجوم عنيف، وهو ما تزامن مع وقوع هجومًا على المكاتب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الخرطوم، مضيفًا نحن نوثق الأحداث وسنتحدث مع الطرفين عنها في القريب العاجل.

نصف الشعب يحتاج للمساعدة

في السياق ذاته، شدد غريفيث على ضرورة زيادة المساعدات بسبب تصاعد الأوضاع في السودان، حيث وصل عدد القتلى إلى 1000 قتيل معظمهم في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور الغربي بينما تشرد أكثر من مليون شخص رغم مرور شهر واحد فقط على المعارك.



من جانبها أكدت الأمم المتحدة في تقرير سابق أن 50% من الشعب السوداني يحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مشددًا على ضرورة توفير 3 مليارات دولار خلال العام الحالي لمساعدة الفارين من القتال والعالقين في الداخل، ونظراً للاحتياجات الهائلة، أصر غريفيث على أن هذا مجرد "نداء متواضع جداً"، وحض المانحين على الإسراع بالتحرك.