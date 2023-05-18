الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة سرقة مزرعة فى الغربية

الامن
الامن

تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شكوى مدعومة بمقطع فيديو تضمنت ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات مزرعة كائنة بمحافظة الغربية.

بالفحص وبسؤال الشاكي قرر أنه اكتشف سرقة بعض المواسير الحديدية من أمام المزرعة ملكه وتبين قيام (أحد الأشخاص) غير معلوم لديه بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أحد الحسابات الشخصية فيس بوك مقطع فيديو صاحب الحساب الغربية سرقة

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