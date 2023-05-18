مندوب روسيا بمجلس الأمن: "الغرب يجرنا إلى نزاع كبير فى أوكرانيا"

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، اليوم الخميس، إن الغرب يجرنا إلى نزاع كبير في أوكرانيا، وفق تصريحات نقلتها شبكة “سكاي نيوز”.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن روسيا أطلقت 30 صاروخًا من نوع “كروز”على أجزاء مختلفة من أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في أحدث اختبار ليلي للدفاعات الجوية الأوكرانية ، والتي أسقطت 29 صاروخًا منها.

وقتل شخص وأصيب اثنان بجروح بصاروخ روسي اخترق مبنى صناعي في منطقة أوديسا الجنوبية ، بحسب سيرهي براتشوك ، المتحدث باسم الإدارة العسكرية للمنطقة.

ووسط الهجمات الجوية الروسية المكثفة مؤخرًا ، قالت الصين إن مبعوثها الخاص التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثات في كييف في وقت سابق من هذا الأسبوع مع كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، إن الأطراف المتحاربة بحاجة إلى "بناء الثقة المتبادلة" من أجل إحراز تقدم.

وسعى المسؤولون الأوكرانيون خلال المحادثات إلى تجنيد دعم الصين لخطة السلام الخاصة بكييف ، وفقًا للمكتب الرئاسي الأوكراني. يتضمن اقتراح زيلينسكي استعادة وحدة أراضي بلاده ، وانسحاب القوات الروسية ، وتحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية القانونية عن الغزو في فبراير 2022.

ووفقاً لجيك سوليفان مستشار الامن القومي في البيت الابيض، فإنه من المتوقع أن يدين زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المجتمعين في اليابان يوم الخميس الحرب الروسية ويتعهدون بمواصلة مساعدة أوكرانيا في محاربة موسكو، وكان من المقرر أن يجروا "مناقشات حول ساحة المعركة" في أوكرانيا .

وقال مسؤول غربي إن روسيا أقامت خطوطا دفاعية "يحتمل أن تكون هائلة" على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك حقول ألغام واسعة، ولديها أكثر من 200000 جندي على طول 1000 كيلومتر (600 ميل) على خط المواجهة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تمتلك احتياطيات ذات مصداقية.