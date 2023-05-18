الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. محمد مهنا يوضح طرق عوائق المؤمن المؤدية إلى الله (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن كافة عوائق طريق المؤمن إلى الله تنحصر فى النفس البشرية، لأن الشيطان يدخل إلى الإنسان من ثغرات النفس سواء الطمع أو الكبر أو خلافه.

وأضاف الدكتور محمد مهنا، اليوم الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن من أهم العوائق هى الدنيا، وصورتها موجودة فى النفس، ولو لم تكن مطبوعة فى النفس لما أثرت فى الإنسان وحركته، فالنفس هى ملكات وطبائع منها الغضب والإدراك والشهوة.

وأوضح مهنا، أن ملكة الإدراك وهى الحكمة التمييز بين الخير والشر، والغضب، هى ملكة يدفع بها المنافر الأمر الذى يضره، وملكة الشهوة، هى التى يستخدمها فى جذب الملائم، شهوة الطعام حتى يعيش، أو الجنس حتى يستمر البشر.

وتابع: كل ملكة لها اعتدال ولها إفراط وتفريط، فالاعتدال فى الإدراك هى الحكمة، والإفراط هى محاولة إدراك الغيب، والتفريط فيها هى البلادة وعدم القدرة على التمييز، فالغضب حد الاعتدال فيه الشجاعة، والإفراط هو التهور والهجوم فى أمور لا يجيب الهجوم فيه، والتفريط فيه هو الجبن.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الطريق إلى الله برنامج عوائق المؤمن ثغرات النفس

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