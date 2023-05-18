الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: موقع مصر الاستراتيجى سبب مباشر فى كونها مركزًا إقليميًا للطاقة

الطاقة
الطاقة

قال ماهر عبدالعزيز، خبير الطاقة إن الموقع الجغرافي المصري يمكنها أن تكون مركزاً للطاقة، حيث تتوسط مصر نقاط توزيع وتجميع الطاقة بين قارات العالم، وهذا الموقع الجغرافي المتميز السبب الأساسي وراء الأطماع الخارجية في الوطن.

مصر مركز إقليمي للطاقة

أضاف عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي" أن مصر مركز للطاقة الإقليمي بسبب توافر الغاز الطبيعي، والذي يتم تصديره بصورة مسالة، نظراً للاحتياج الكثيف من جانب قارة أوروبا، وذلك بعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، لهذا كان لمصر دور ملحوظ وفعال في تصدير الغاز المسال لأوروبا.

الطاقة المتجددة

وأشار إلى أن القارة الأوروبية، متعطشة أن تستورد من مصر طاقة متجددة كالهيدروجين الأخضر، وهذه الطاقة الخضراء تعني أنها طاقة لا تنتهي وغير ضارة للمناخ على الإطلاق، لهذا مصر تعد مركزا استيراتيجيا للطاقة النظيفة الآن نظراً لتوافر مقومات الطاقة المتجددة على أرضها.

ماهر عبد العزيز خبير الطاقة الموقع الجغرافي الاستيراتيجي مصر جديدة اي تي سي

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