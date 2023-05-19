قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، 19 مايو 2023، لمواليد الأبراج الترابية، والتى جاءت على النحو التالى:

الثور

مهنياً: تنعم بأجواء جيدة وبشعور بالانتصار وتخوض تجارب كثيرة، وقد تحمل إليك الأيام المقبلة الأحلام والمشاعر العذبة.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانبه، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه.

صحياً: حذار الإرهاق! تلك هي المخاطر المتعلقة بارتجاجات اليوم.

العذراء

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يحمل ذكريات وحنيناً ولقاءات مؤثرة أو يشير إلى استرجاع الماضي ابتداء من اليوم.

عاطفياً: قد تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تتسبب ببعض التشنجات ربما او ببعض التحديات.

صحياً: ارتفاع في الضغط لمن هم عرضة لذلك وفيما بعد تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته بفعل الإرهاق.

الجدي

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى العمل بتكتّم وسرية، والاستفادة من بعض الفرص الجديدة من دون المجاهرة بشيء.

عاطفياً: قد تشكو خفة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، لكنه لن يستمر على هذه الحال طويلاً.

صحياً: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحياناص في توترات عصبية لن تؤثر في حياتك.

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات والسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة، وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما يتميز مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.