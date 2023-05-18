الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبد العزيز يطرح برومو تشويقي لفيلم "بيت الروبي"

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي بيت الروبي البرومو الدعائي المبدئي للعمل الذي يخوض بطولته النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

وتضمن برومو الفيلم مشهد واحد يجمع عدد من ابطال الفيلم ويلتقطون صورة تذكارية سويا ولكن الكاميرا لم تعمل.

https://fb.watch/kCazB9-V0M/?mibextid=Nif5oz

ومن المقرر أن يعرض فيلم بيت الروبي منتصف شهر يونيو المقبل، حيث يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من كريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى الأول لفيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز استعدادا لعرضه فى موسم  الصيف المقبل.

ونشر كريم محمود عبد العزيز البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” قائلأ: “عودة الأخوان روبيز .. صيف 2023”.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

ويرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

ويرصد "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

إخراج مروان حامد البوستر الدعائي التواصل الاجتماعي أحمد مراد التواصل الإجتماعى فيس بوك المجتمع المصري المقاومة المصرية برومو تشويقى برومو الفيلم تاريخ مصر تواصل الاجتماعي سيد رجب رواية 1919

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