الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد طول غياب.. خالد سليم يستعد لطرح أحدث أغانيه "مين ده"

خالد سليم
خالد سليم

يعود خالد سليم إلى الساحة الفنية بعد عدة أشهر من توقفه، في سبتمبر الماضى، باغنية جديدة تحمل عنوان “مين ده” من ألحان عزيز الشافعي، وإنتاج آلاء لاشين، وتوزيع توما.

ويطرح خالد سليم أغنية مين ده علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبعض منصات الأغانى، خلال صيف 2023.

آخر أعمال خالد سليم

جدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم، كانت أغنية “يا جميل” والتي طرحها سبتمبر الماضى، من ألحان عمرو الشاذلى، و توزيع محمد مجدى، ميكس وماستر أمير محروس.

كما شارك سليم فى بطولة مسلسل "حكايات جروب الماميز" من 15 حلقة بجانب الفنانة طولته دينا فؤاد، والنجم ليد فواز، والنجمة هبة عبد الغنى، والنجمة نورهان، والنجمةأمانى كمال، والنجمةرباب ممتاز، والنجمةياسمين داود، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف وإنتاج شركة سينرجى.

عزيز الشافعي خالد سليم مين ده يوتيوب منصات الأغاني الصيف الجارى

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