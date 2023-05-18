الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سحر توفيق: ارتباط العصر الحديث لمصر بالحملة الفرنسية "أسطورة"

سحر توفيق : ارتباط
سحر توفيق : ارتباط بداية العصر الحديث لمصر بالحملة الفرنسية 

احتفى المركز القومي للترجمة باطلاق حفل الطبعة الأولي من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة "، بحضور مؤلفه الشهير بيتر جران وبحضور المترجمة سحر توفيق ومراجع المؤرخ الدكتور عاصم دسوقي، وبحضور الدكتور كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة.

وقالت الكاتبة والمترجمة سحر توفيق إن الكتاب خرج في وقت قياسي لدرجة لم أصدق إلى الآن، إنه تحت يدي.

وأشارت توفيق إلى أن "جاءت بداية علاقتي ب بيتر جران عبر ترجمتي لكتاب صعود أهل النفوذ.. رؤية جديدة لتاريخ العالم الحديث" الذي فتح لي آفاق عالم جديد بالنسبة للدراسات الخاصة بمصر الحديثة وهذه نظرية مختلفة عن تاريخ مصر، وتبدو مناقضة لنظرة الغرب خصوصًا أنها نظرة تتوقف عند أن مصر تشبه الأميرة النائمة ايقظتها الحملة الفرنسية هذه الفكرة تسيطر على معظم الدراسات الغربية، ان المسالة قائمة على فكرة الخروج من مصر وهذه فكرة تتباها الدراسات والابحاث البريطانية والامريكانية تحاول توجد مبرر لجرائم القتل والمذابح  في سكان امريكا الأصليين ممكن نقول سكان العالم كله.

ولفتت توفيق "تأتي قناعتهم بهذ ا لهدف واضح وهو التبرير للاجيال الجديدة ان هذا  حق ألهي ، ونموذج ذلك  مطاردة فرعون مصر وجيشه لموسى ومن ثم غرق فرعون وجيشه وهو أمر إلهي، وليس الأمر في أن ما فعلوه اليهود داخل مصر عند خروجهم كان بمثابة إجرام.

وأكدت توفيق على ان العصر الحديث لمصر لم يأتي مع دخول الحملة الفرنسية لمصر، الأمر يعد بمثابة أسطورة تم الترويج لها، فقبل الحملة الفرنسية كان هناك صناعات حقيقية وتجارة وتعليم .

وأشارت توفيق إلى أن دكتور بيتر جران يركز دوما في كتابته على تاريخ مصر، ويتناول النظرة المركزية الأمريكية وتبني نظرية "بأن التاريخ يبدأ بظهور الحضارة الغربية وهذه نظرة عنصرية.

تابعت "في هذا الكتاب قدم جران بحث هائل في الدراسات والكتب الامريكية والإنجليزية والفرنسية وكذلك المصرية عن مصر الحديثة، وتحدث في عدد من الكتب التي تتناول مفهوم الاستبداد الشرقي والمستمرة في أغلب الدراسات الغربية التي تتناول تاريخ مصر ورغم التقدم الذي حدث في تلك الدراسات إلا أنها تتبني نفس فكرة الخروج والنظرة القدرية والحق الإلهي.

وأشارت “توفيق” إلى أن بيتر جران إلى الإجابة حول تبني هذه النظرية انها جاءت لتبرير وخلق هوية للغرب.

أكدت توفيق أن جران توصل عبر كتابه إلى أن الدراسات والابحاث التاريخية المصرية بدأت تحدث تغير في بعض الدراسات الاكاديمية الغربية التي تتناول تاريخ مصر، وذلك بما تقدمه من موضوعية في التناول.

كتاب الاستشراق هيمنة مستمرة بيتر جران المترجمة سحر توفيق الدكتور عاصم دسوقي الدراسات والابحاث التاريخية المصرية

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