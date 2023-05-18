"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

تُوج رجال الزمالك لكرة اليد بلقب بطولة كأس الكئوس الإفريقية بعد التغلب على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 26/25 في صالة الأمير عبد الله الفيصل.

واستضاف الأهلي نسخة العام الجاري من بطولتي كأس الكؤوس وكأس السوبر الإفريقي رجال وسيدات في صالات فرع النادي بالجزيرة.

ووضع الزمالك حدا لانتصارات الأهلي المتتالية هذا الموسم ليحسم لقبه الثاني على حساب القلعة الحمراء.

ورفع الزمالك كأس الكئوس الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه ليجرد الأهلي من اللقب الذي يحمله من العام الماضي ويتوقف رصيد الأحمر عند أربعة ألقاب.

جاءت بداية المباراة قوية وحماسية للغاية بين لاعبي الفريقين وظل التعادل مسيطرا حتى الدقيقة العاشرة بنتيجة 4/4.

وتعرض كل من أحمد عادل لاعب الأهلي ومحمد رمضان هتلر لاعب الزمالك للطرد بعد حصول كل منهما على بطاقة حمراء بعد مشادة بين لاعبي الفريقين مع انتصاف الشوط الأول.

وبدأ الزمالك في توسيع الفارق مع منتصف الشوط ليصل إلى ستة أهداف وتصبح النتيجة 5/11 مع مرور حوالي 20 دقيقة من أحداث الشوط الأول.

لاعبو الأهلي نجحوا في تقليص الفارق ل4 أهداف خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لينتهي 11/15 للأبيض.

دخل الفريقان الشوط الثاني بقوة وحافظ الزمالك على فارق الأربعة أهداف لتصبح النتيجة 15/19 مع مرور 10 دقائق.

أهدر عمر سامي فرصة تضييق الفارق لهدفين عند الدقيقة 42 بعد إهدار رمية جزائية لتبقى النتيجة 16/19.

استمر فارق الثلاثة أهداف سائدا لتصبح النتيجة 18/21 مع انتصاف الشوط الثاني.

عاد الزمالك لتوسيع الفارق قبل 10 دقائق من نهاية المباراة لتشير النتيجة لتقدم الأبيض 19/23.

حاول الأهلي العودة للمباراة وتضييق الفارق إلا أن الوقت لم يسعفه لإكمال عودته وإدراك التعادل ليكتفي بتضييق الفارق إلى هدفين فقط.

استمر التقدم الزملكاوي ولم تأت الدقائق الأخيرة بأي جديد لتنتهي المواجهة بفوز الزمالك 25/26 وتتويجه باللقب.

ويعد لقاء اليوم هو الثامن بين الناديين خلال الموسم الجاري إذ انتصر كل فريق على الآخر في أربع مواجهات.

وحقق الأبيض لقبين خلال الموسم الجاري هما السوبر المحلي بالإضافة للقب كأس الكؤوس الذي تحقق اليوم.

وتُوج الأهلي بدوره بثلاثة ألقاب هي دوري المحترفين المحلي وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والمؤهل لبطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب.