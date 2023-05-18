مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي بالمنيا

لقي مهندس مصرعه، وأصيب عامل وسائق، في حادث انقلاب ربع نقل بالصحراوي الشرقي في مركز سمالوط بالمنيا، كما أصيب طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوي الغربي.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم في مركز سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع محمود مجدي 30 عامًا، مهندس، مقيم في محافظة الإسكندرية، وإصابة كلا من: حسين غانم 24 عامًا، سائق، ومحمود حسن 19 عامًا، عامل، يقيمان بمحافظة الأقصر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحفظت أجهزة الأمن على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.