الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ 3 مشروعات جديدة ضمن الخطة الاستراتيجية لمياه الأمطار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تنفيذ الثلاث مشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها ضمن خطة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، للحد من تداعيات التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة بموسم النوات، والتي يتم تنفيذها بمناطق سموحة وسيدي بشر والتي تضم نقاط ساخنة لتراكم المياه.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم استشاري المشروع ووكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثل إدارة المياه بالهيئة الهندسية، والمهندسة أميرة صلاح معاون المحافظ للشؤون الفنية والهندسية.

وقال اللواء محمد الشريف، إن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول عاجلة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.

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وأوضح أنه  بتاريخ 30 أبريل العام الحالي تم البدء في تنفيذ 3 مشروعات استكمال لمشروعات الأسبقية الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة في منطقة سموحة (النقل والهندسة - ميدان فيكتور عمانويل) وسيدي بشر (محمد نجيب وخالد ابن الوليد وشارع 57) وجميعها تعتبر نقاط ساخنة في أوقات النوات وأماكن لتراكم مياه الأمطار بكميات كبيرة والتي كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين أثناء فترات النوات بسبب عدم إستيعاب شبكه الصرف الصحي لكميات الأمطار الهائلة التي تتعرض لها المحافظة في فترة قصيرة، وذلك بإجمالي تكلفة تقديرية للثلاث مشروعات 850 مليون جنيه، وإجمالي المساحة المخدومة للمشروعات الثلاث 3 مليون متر مربع، وإجمالي مسطحات الرصف بالمشروعات الثلاث 400 ألف متر مربع.

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وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات  من ضمن مشروعات سيتم تنفيذها لادارة مياه الأمطار بالمحافظة بصورة متكاملة لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها في مشروع الدلتا الجديدة، كما أنها تعد أيضًا متكاملة مع الـ(3) مشروعات التي تم تنفيذها قبل موسم النوات هذا العام والتي ساهمت بصورة واضحة وحققت الغرض المنشودة لها.

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع إدارة المرور قبل البدء في تنفيذ المشروعات وبناء على تلك التنسيقات تم تحديد البدء بأعمال التنفيذ في عدد 4 شوارع بنطاق منطقة سموحة (ألبرت الأول - النقل و الهندسة - اسماعيل سري - زهران) وإرجاء باقي شوارع المشروعات ذات الكثافة المرورية العالية و المحاور الرئيسية والبدء في تنفيذها بعد الانتهاء من العام الدراسي الحالي للحفاظ على السيولة المرورية وعدم تضرر المواطنين. 

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وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال الحفر وتركيب مواسير بأقطار مختلفة بطول حوالي 2 كيلو، وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ المشروع في شارع البرت في خلال 10 أيام وسيتم البدء في إعادة الشئ لأصله والرصف بداية من يوم الأحد القادم وسيتم العمل على إعادة الشئ لأصلة والرصف أول بأول.

الإسكندرية الثلاث مشروعات الجديدة مشروعات المرحلة الأولى التغيرات المناخية والأمطار الإستراتيجية المتكاملة

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