سماح عزت: الأطفال لديهم أفكار خلاّقة وأتمنى تفعيل البرلمان الصغير

قالت سماح أبو بكر عزت إنها سعيدة كونها سفيرة الطفل ضمن مبادرة "حياة كريمة":"أنا على دراية بمتطلبات الطفل المصري في جميع المحافظات".

البرلمان الصغير

أضافت سماح، خلال كلمتها بجلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أنها تأمل تفعيل البرلمان الصغير، فالأطفال لديهم رؤية وأفكار خلاقة ويأملون أن يُسمع آرائهم.

تفعيل المدارس الصيفية

وتابعت أنه يجب تفعيل المدارس الصيفية، لفتح الطريق أمام الأطفال لاكتشاف مواهبهم من خلال دورات تدريبية منظمة، وهذه الدورات تقلل من حدة تأثير السوشيال ميديا على الجيل الصاعد.

أشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك منصة إلكترونية خاصة للطفل لإمداده بالمعلومات المناسبة لمرحلته العمرية، ومنصة لدعمهم النفسي.