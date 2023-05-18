الكشف على 2147 حالة ضمن قوافل جامعة طنطا الطبية

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع، قافلة طبية بالتعاون مع محافظة الغربية، إلى قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وانطلقت القافلة برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نظمت جامعة طنطا أيضا قافلتين شاملتين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إلى قرية دفرة بمركز طنطا وقرية شنراق بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة.

شهدت القوافل الثلاثة توقيع الكشف الطبي لعدد 2147 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 168 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تم توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية: "98حالة فى جراحة المخ والأعصاب و 234 حالة فى عيادة طب الأطفال، 296 بجراحة العظام، و211 بعيادة الأمراض الجلدية، و 213 بأمراض الباطنة، و83 بعيادة جراحة المسالك البولية، و230 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و49 بعيادة الجراحة العامة، و96 بعيادة الأمراض الصدرية، و91 بالنفسية والعصبية، و238 بعيادة طب وجراحة العيون، و43 بعيادة القلب والأوعية، و73 بعيادة الأسنان، و192 بعيادة التحاليل".

كما تم تحويل 168 حالة بواقع 12 جراحة مخ وأعصاب، و6 أطفال، 16 عظام، 12 جلدية، 16 باطنة، 8 مسالك بولية، 26 أنف وأذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 13 الصدر،6 نفسية وعصبية،38 طب وجراحة العيون. و3 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت قافلتا قريتي دفرة وشنراق إجراء اختبارات محو الأمية لـ 44 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة بكل قرية، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة، اضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزاعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها فى المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزراعين، وتم الاستماع إلى كافة استفسارتهم والرد عليها، علاوةً على تنظيم ندوات للتوعية بسرطان الثدي، والفحص الذاتي للثدى، والوقاية من سرطان الثدي "التغذية- الفحص الذاتي- فحص الماموجرام" والاستخدام الآمن للبلاستيك.

وشارك بالقافلة محمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.