حبس مسجل خطر بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بحدائق القبة

قررت جهات التحقيق بحدائق القبة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.

كان قد تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم" بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالي من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "أحد الأشخاص (له معلومات جنائية)- مقيم بدائرة القسم"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته جزء من المبلغ المالي المستولى عليه- جهاز لاب توب "مجهول المصدر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن "جهاز اللاب توب" المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" وكذا ارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاد المتهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.