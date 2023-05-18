الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بحدائق القبة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بحدائق القبة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.

كان قد تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم" بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالي من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "أحد الأشخاص (له معلومات جنائية)- مقيم بدائرة القسم"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته جزء من المبلغ المالي المستولى عليه- جهاز لاب توب "مجهول المصدر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن "جهاز اللاب توب" المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" وكذا ارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاد المتهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدائق القبة حبس مسجل خطر سرقة متعلقات المواطنين السيارات

الأكثر قراءة

حجازى: عودة سوريا إلى القمة العربية تُعلى شأن الوحدة العربية

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" طقس الـ72 ساعة المقبلة: تقلبات في درجات الحرارة

الموافقة على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

"أحلى قرار".. داعية يشكر وزير الأوقاف على مجالس الصلاة على النبى

حملة مكبرة بحي ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المنشآت المخالفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة