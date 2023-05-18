عضو بـ"التنسيقية" يطالب بتخصيص مبلغ مالى للوالى: لماذا؟

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك العديد من الإشكاليات المتعلقة بالوصاية على المال، وبقياس الأثر التشريعي للقانون المطبق منذ أكثر من 70 عامًا سيتم وضوح إشكاليات هذا الموضوع.

عراقيل قانون الوصاية على المال

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال إلقاء كلمتها بجلسة الولاية والوصاية على المال بالحوار الوطني المذاع عبر "إكسترا لايف"، أن هناك بطئا في الإجراءات داخل نيابات الأسرة في شئون المال، كما أن هناك عدم مقدرة للوالي على صرف أموال في الحالات الحرجة، إضافة إلى أن الواصي على المال الخاص بالقاصر لا يستطيع بيع أو استثمار أموال الطفل.

تعديلات قانون الوصاية على المال

وأشار إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي طالبت مجموعة شباب الأحزاب والسياسيين النظر بها والعمل على تطبيقها والتي تتمثل في تبسيط الإجراءات التي تقدمها نيابات الأسرة لشئون المال مع زيادة عدد النيابات بالمحافظات، استكمال رقمنة نيابات الأسرة لشئون المال ويتم تقديم الطلبات إلكترونياً، تخصيص مبلغ مالي بحيث يستخدمه الوالي في الحالات الحرجة، فصل نيابة الأسرة الخاصة بأمور المال عن المحاكم الأخرى لمراعاة نفسية القاصر، تبسيط الإجراءات أثناء تغيير الوالي، تقلل مدة الرد على الطلبات التي يتقدم بها الوالي.