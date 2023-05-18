الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محافظ قنا: المحافظة خرجت من "الفقر" ومعدلات البطالة انخفضت من 11% إلى 4.8%

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن “المحافظة حققت معدلات كبيرة في تنفيذ خطة الدولة وتم الانتهاء من 2000 مشروع وجار الانتهاء من تنفيذ 204 في عام 2023، موضحا أن محافظتي قنا وسوهاج كانتا من أولى المحافظات التي تحت خط الفقر وتخطته الآن بفضل الجهود المبذولة في الارتقاء بحياة المواطن”.
وأضاف الداودي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالبنيه التحتيه في قنا، أن نسبة البطالة في قنا كانت 11% والآن أصبحت 4.8% وتم الانتهاء من مستويات متقدمة في هذه المشكلة، إضافة إلى تشغيل نسبة كبيرة من الإناث.

وأوضح الداودي أن هناك تعاونا كبيرا من القطاع الخاص في القضاء على البطالة والأيدي العاملة أصبحت عملة نادرة، “لأنني استطعت إدخال القطاع الخاص في ثقافة المواطن الصعيدي الذي كان لا يطلب إلا الوظيفة في الحكومة وهذا غير موجود وتغلبنا علي هذا الفكر بمشاركة القطاع الخاص”.

ولفت محافظ قنا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت حوالي 15 ألف وظيفه وفرصة عمل داخل المصانع الموجودة في المحافظة.

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