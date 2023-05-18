الحوار الوطنى.. رئيس حزب "مصر بلدى": الثقافة والهوية المصرية قضية أمن قومى

أعرب اللواء سيف الإسلام عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب ورئيس حزب مصر بلدى، عن شكره للمنسق العام ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى وخالد عبدالعزيز ولفخامة الرئيس الذى أتاح الفرصة للجميع لتواجدنا فى هذا الحوار الديمقراطى، وذلك للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف اللواء سيف الإسلام من خلال مشاركته فى جلسة المحور الاجتماعى ضمن جلسات الحوار الوطني، أن تعريف الهوية هو تعريف متشعب تتعلق بكل الأفراد، نظرا لاشتراكه فى كافة التعاملات، مؤكدًا أن لا يوجد هوية دون شعب ولا يوجد شعب دون هوية.

ويرى أن الثقافة والهوية قضية أمن قومى حيث تعتبر العمود المهم الذى يقود إلى الجمهورية الجديدة، والتى تشغل المواطن بشكل كبير، والتى اعتبرها أخطر أنواع التأثير.

واستكمل: بحسب الحوار الوطنى فقد تم استطلاع يتعلق بعمل لجنة للهوية وبالفعل كان ناجحا بنسبة ٣٦٪ واجتمع عليها الجميع ولاقت قبول كبير بالمشاركة، مضيفا أن الدستور أيضا تعرض للهوية الثقافية وروافدها فى المادة ٤٨ وإلى أى مدى تكفلها الدولة.

وأوضح أن هناك هجمة شرسة تتعرض لها الهوية تفوق أى استعمال، وذلك نتيجة الحداثة التى تحارب الهوية وثقافة الشعوب فى انعدام لهذه الهوية، ولكن مما لاشك فيه أن هناك جهودا تبذل لمواجهة جميع ذلك من خلال وضع خطة استراتيجية واعية من قبل المؤسسات .

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.