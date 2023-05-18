الغربية تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية جميع استعداداتها لاستقبال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، للفصل الدراسي الثاني 2022/ 2023، والتي ستبدأ يوم السبت القادم الموافق العشرين من مايو الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق الخامس والعشرين من نفس الشهر.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه سيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 90496 طالبا وطالبة في 408 لجان، فيما يؤدي 1978 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.

وقال "حسن"، إن جميع الإدارات التعليمية قد أتمت الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة المحلية الإعدادية، مؤكداً حتمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وشدد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، موجها بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التشديد على جميع رؤساء اللجان خلال الاجتماع الذي عقده أمس بمسرح المديرية مع رؤساء ومراقبي اللجان، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، مع ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة.

وشدد على التحقق من شخصية الطالب الممتحن عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، علاوة على منع الخروج لأي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.