العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل صندوق قمامة فى العياط

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل صندوق قمامة بقرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

البداية كانت بتلقى مأمور مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور علي طفلة داخل صندوق قمامة بقرية المتانيا دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على طفلة حديثة الولادة وسط القمامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.