"التصديري للصناعات الكيماوية": خطط جديدة لفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه تجري دراسة عددا من الخطط والبدائل لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية وفتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المصدرين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “أبو المكارم” في تصريحات له، علي هامش افتتاح الدورة الاولي لمعرض "أفروبلاست" أن المهمة صعبة في الوقت الحالي نتيجه لانكماش الطلب في السوق العالمي فضلا عن التضخم غير المنطقي وغير المتوقع والذي ادي الي انهيار صناعات بعض الدول، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تتأثر كثيرًا بتلك الأحداث العالمية إلا في نطاق ضيق.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المصدرين بالتعاون مع المجالس التصديرية وبالتنسيق مع وزارة الصناعه والتجارة لا يالون جهدا في الارتقاء بالصادرات المصرية وزيادة حجمها ورفع درجه تنافسيتها في الأسواق الخارجية والنفاذ إلي أسواق جديدة من أجل زيادة الحصيلة الدولارية وتوجيهها لسداد الالتزامات الخارجية وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد احتياجات المصانع من المواد الخام المطلوبة لتشغيلها خلال المرحلة القادمة وبصفة خاصة في بعض الصناعات التي تعتمد اعتمادا كبيرا علي الخامات المستوردة.

وقال رئيس التصديري للصناعات الكيماوية انه يتم عقد جلسات تشاورية باستمرار مع وزير الصناعه والتجارة لاستعراض المشاكل التى تواجه الصادرات ومقترحات المجالس لحلها والتغلب عليها من أجل رفعها للمجلس الأعلي للتصدير خلال اجتماعه الأول مع رئيس الجمهورية.



وعن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، قال “أبو المكارم” إن المجالس تقدمت بطلبات إضافية لضمها للبرنامج بما يتماشي مع مقتضيات المرحلة الحالية ومستهدفات النمو في حجم الصادرات.