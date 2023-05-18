1.90 مليون طن تصدير.. حقائق وأرقام عن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تحاول مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغاز الطبيعي من خلال عدة طرق، ونجحت في تحقيق فائض ضخم منه خلال السنوات الماضية، وتسعى إلى زيادة معدلات التصدير للدول في الخارج، من أجل تحقيق توازن بين الإنتاج والتصدير، لتكون في مصاف الدول التي تمتلك حقول غاز عديدة.

ويدل على ذلك زيادة الكميات المنتجة والمصدرة كل عام من الغاز الطبيعي، بعدما قامت باكتشافات ضخمة في الصحراء بشأن الحقول والتي ساهمت في وجود فائض من الغاز عبر تتابع السنوات، والتي كانت تزيد فيها الكمية المنتجة من الغاز أو تحافظ على نفس الكمية من أجل الحفاظ على نسب التصدير أيضًا.

مصر تحافظ على كميات الغاز

واتساقًا مع ذلك، كشف تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن تصدير مصر 1.90 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، وبذلك حافظت مصر على نفس الكمية المصدرة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وبحسب التقرير، فإن مصر حافظت على نفس كمية صادرات الغاز بسبب ارتفاع تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، فضلاً عن زيادة استقبال كميات الغاز من حقول أخرى في منطقة شرق المتوسط بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية.

كانت منظمة أوابك أكدت أن صادرات مصر تؤدي دورًا مهمًا في إطار إستراتيجية القاهرة الهادفة لتكون محورًا إقليميًا لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتعدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في دول شرق المتوسط، بقدرات تفوق 12 مليون طن سنويًا.

"الدستور" تتبعت إنتاج مصر من الغاز خلال السنوات الأخيرة وعمليات التصدير وكيفية تحقيق فائض وأبرز الدول التي تتعاون معها في ذلكا القطاع.

حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

خلال آخر ثلاث سنوات كانت الارتفاع هو السمة البارزة في حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث وصل في العام 2022 إلى 79.5 مليون طن مثل الغاز الطبيعي منها 50.6 مليون طن بموجب 69.2 مليار متر مكعب، بينما البوتاجاز كان 1.1 مليون طن، و27.8 مليون طن زيت خام إلى جانب كميات البوتاجاز المنتجة من مصافي التكرير والتصنيع.

بينما في العام 2021 كان حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 70.31 مليار متر مكعب، وفي العام 2020 كان الإنتاح 61.77 مليار متر مكعب، أما العام 2019 وصل حجم الإنتاج 68.87 مليار متر مكعب، وفي العام 2018 وصل حجم الإنتاج إلى 62.10 مليار متر مكعب.

حجم تصدير مصر من الغاز

وعلى صعيد التصدير ارتفعت الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي في مصر مع مرور السنوات، فوفق بيانات وزارة البترول حيث وصل حجم التصدير خلال العام 2022 إلى 8 مليون طن بموجب 8.4 مليار دولار، بينما العام 2021 كان حجم التصدير 7 مليون طن بموجب 3.5 مليار دولار بزيادة حققتها مصر تبلغ 171%.

والتحول في كميات الغاز المنتجة والمصدرة من مصر كان بدايته عام 2015 حين حققت مصر طفرات في ذلك المجال وصعودها للمركز الـ19 عاليمًا في إنتاج الغاز الطبيعي وفقاً لشركة "بريتش بتروليم"، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015- 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017.

وعلى صعيد الأسعار فمر قطاع الغاز بأكثر من مرحلة سمتها الارتفاع، حيث ارتفع سعره من 3.8 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية في العام 2020 إلى 17.2 دولار في العام 2021 وإلى من 35 إلى 40 دولار خلال الربع الثالث من عام الماضي.

مشروعات الغاز في مصر

وفي الوقت الحالي تقوم بمصر بتنفيذ عدد من مشروعات الغاز الطبيعي منها 4 مشروعات تخص تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات نحو 183 مليون دولار، إذ تهدف مصر إلى زيادة الغاز الطبيعي إلى 185 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يوميًا.

وخلال آخر 5 سنوات في مصر وصلت العديد من الاكتشافات الخاصة بحقول الغاز منها حقل ظهر، وحققت مصر زيادة في الإنتاج اليومي الذي ارتفع من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال عام 2015 حتى وصل إلى حوالى 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا، والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.