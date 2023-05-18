الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية العراق: علاقتنا مع واشنطن تتطور بشكل كبير وهى مفيدة لنا

فؤاد حسين
فؤاد حسين

أعلن وزير خارجية العراق، اليوم الخميس، أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تتطور بشكل كبير وهي مفيدة لنا، لافتاً إلى أن الوضع الأمني والسياسي في العراق أصبح مستقرًا.

وأضاف وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن عودة سوريا للجامعة العربية تعني إدارة الأزمة بشكل جديد ومختلف.

فيما أشار إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية خطوة إيجابية ولا تعني نهاية الأزمة، وفق وكالة الأنباء العراقية واع. 

في السياق ذاته، كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن أهم بنود القمة العربية في جدة، فيما أكد أن العراق أسهم بشكل فاعل في عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وقال حسين، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "العراق ومنذ أن جُمِّدَ مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، كان متمسكاً بأن تعود سوريا لمقعدها وتمارس دورها المهم في العمل العربي المشترك"، مؤكداً أن "العراق أسهم بشكل فاعل في رجوع سوريا لمقعدها".

وأضاف أن "رجوع سوريا لمقعدها يساعد في الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها"، لافتاً إلى أن "فريقاً عربياً ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء".

وتابع أن أهم البنود التي ستتم مناقشتها في القمة العربية، هي التحديات والأزمات وأهمها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وغيرها".

وعن دور العراق في التقارب السعودي- الإيراني، قال وزير الخارجية، إن "العراق أسهم في التهيئة لهذا الاتفاق في بغداد، ونحن نعتقد أنه سيكون مهماً في مزيد من الأمن والأمان للمنطقة، حسبما أعلن حسين في تصريحات له عبر وسائل الإعلام العراقية. 

فؤاد حسين الولايات المتحدة الامريكية واشنطن العرا سوريا

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