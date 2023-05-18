الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الغضبان" يتلقى العزاء فى وفاة نقيب الصيادلة ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تلقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، العزاء في وفاة الدكتور عبد الوهاب قوطة، نقيب صيادلة بورسعيد، الذي وافته المنية اليوم، بحضور أسرة الراحل ووفد كبير من الأطباء والصيادلة وأبناء محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل كان رائد من رواد مهنة الصيدلة، وكان رمزًا للعطاء والتفاني والإخلاص في عمله من الطراز الأول، وكان له بصمات واضحة خلال فترة توليه منصب نقيب الصيادلة، وكان يتمتع بسيرة طيبة وحب كبير من زملائه في العمل ودعا محافظ بورسعيد للراحل بأن يدخله الله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم محافظ بورسعيد واجب العزاء لأسرة الدكتور عبد الوهاب قوطة، نقيب صيادلة بورسعيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن ينعم على أسرته بالصبر والسلوان.

وكان محافظ بورسعيد قد نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، مشيرًا إلى أننا فقدنا رجلًا مخلصًا محبًا لوطنه وعمله، وكان رمزًا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

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الأطباء الصبر والسلوان الصيادلة اطباء أسرة الراحل

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