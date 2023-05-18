الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيل أوسيمين يكشف مصيره مع نابولى فى الصيف

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

كشف أوسكار دامياني، وكيل أعمال النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، عن مصير اللاعب رفقة ناديه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل أوسيمين عن صفوف نابولي، حيث طلبت إدارة النادي الحصول على ما لا يقل عن 150 مليون يورو، مقابل السماح برحيل اللاعب في الصيف المقبل.

وكيل أوسيمين يكشف مصير اللاعب مع نابولي في الصيف

ونشرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية تصريحات أوسكار دامياني، قائلًا: "لا يوجد نادٍ في العالم يمكنه دفع هذه الأموال لناديه".

وأوضح: "أوسيمين سيبقى لموسم آخر مع نابولي، إنه إحدى الركائز الأساسية ونقطة قوة في الفريق".

واختتم أوسكار دامياني تصريحاته، قائلًا: "مسئولو نابولي يتمسكون بخدمات أوسيمين، خاصة بعد تألقه هذا الموسم".

ويُعد فيكتور أوسيمين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها بايرن ميونخ، تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

كل ما قدمه فيكتور أوسيمين مع نابولي في موسم  2022-2023

وتألق فيكتور أوسيمين بشكل كبير مع نابولي، حيث قاد الفريق نحو تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي والتتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023 لأول مرة بعد غياب طويل.

وشارك المهاجم النيجيري، صاحب الـ24 عامًا، في 36 مباراة مع نابولي في جميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفًا.

أوسيمين نابولى فيكتور أوسيمين أوسكار دامياني الدورى الايطالى

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