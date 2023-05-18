الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البرلمان العربي": مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز خطير يتحمل الاحتلال تداعياتها

البرلمان ابعربي
البرلمان ابعربي

حذر البرلمان العربي من تداعيات مسيرات الأعلام، التي قادها وزراء متطرفين في حكومة سلطة الاحتلال، واعتبرها استفزازا لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، وتصعيد خطير  للأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، كما أدان السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف".

وحمل البرلمان العربي، سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المسيرات الاستفزازية والممارسات العنصرية في مدينة القدس ومقدساتها.

- إدانة تهديدات نتنياهو بالقتل والاغتيال لمن يحاول الاعتراض أو التشويش على مسيرة الأعلام 

 

في السياق ذاته أدان البرلمان العربي، التهديدات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء سلطة الاحتلال نتنياهو، بالقتل والاغتيال لمن يحاول الاعتراض أو التشويش على مسيرة الأعلام وإعطاء الضوء الأخضر لوزرائه المتطرفين بممارسة العنف، في تحد سافر لجهود الوساطة لمنع التصعيد والتوتر في المنطقة، وتحد للمجتمع الدولي وجهوده الرامية للسلام والسعي لحل الدولتين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاهَ مدينة القدس،  والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات، ووقفها وتحميل سلطة الاحتلال وحده المسؤولية عن تداعياتها، ودعا لضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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