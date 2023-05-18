الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم ندوة بعنوان "دور المرأة في الصناعة والتكنولوجيا"

الندوة
الندوة

شهد الدكتور محمد محمود خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، ندوة بعنوان دور المرأة في الصناعة والتكنولوجيا نظمتها لجنة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة، وذلك بهدف التوعية بأهمية دور المرأة في تنمية الصناعة وتمكين الخريجات من إثبات وجودهن في المجال الصناعي داخل المحافظة وخارجها.

حاضر في الندوة نرمين  محمود عبد العظيم مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بنى سويف، والمهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي ببنى سويف والعضو المنتدب.

تضمنت الندوة مناقشات حول الإتجاهات الحديثة لتعزيز دور المرأة في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة بالإضافة لدورها في تكوين الأسرة ومساهماتها في المجتمع ككل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دعم المرأة في القطاع الصناعي وذلك من خلال تفعيل دورهن ودعم مشاريعهن الناجحة بما يضمن مساهمتهن الفاعلة في تطوير وتعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وخلال الندوة تمت الإشارة إلى إمكانية مساهمة جامعة بنى سويف التكنولوجية تعليميًا في تمكين المرأة صناعيًا وتكنولوجيًا من خلال تطوير قدرات الطالبات المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل نشر الوعي باستخدام الأدوات التكنولوجية وتطبيقاتها الحديثة.

وأكد خضر أن المرأة المصرية باتت قادرة على إثبات وجودها في شتى ميادين العمل حيث يعد القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات التي تنتظر المزيد من الابداع والابتكار والمشاركة الفاعلة من المواطنات المصريات باعتباره بات يوفر وظائف جديدة ترتبط بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتطورة.

وأشار رئيس الجامعة إلى مساهمة الجامعة في تمكين المرأة من خلال توفير البرامج التدريبية المجانية وورش العمل والندوات التي تقدمها الجامعة من خلال لجنة تكافؤ الفرص في مجالات التوعية بحقوق وواجبات المرأة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتدريب عضوات الجهاز الإدارى على الحاسب الآلي واستخدام البرامج الحديثة لتسهيل قيامهن بعملهن وغيرها للمساهمة في زيادة فرص العمل المستدامة للسيدات.

حضر الندوة مصطفى حسن أمين الجامعة والدكتورة غادة طوسون منسق عام لجنة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة ومدير مركز ربط الجامعة بالصناعة وأعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب. 

التكنولوجيا الحديثه الذكاء الاصطناعي المجلس القومي للمرأة بني سويف جامعة بني سويف التكنولوجية

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