الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "أسيوط الغربي" بالفيوم

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

استقبل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، صباح اليوم الخميس، مصابون بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي كانا يستقلانها بكوم من الرمال مما أدى إلى انقلابها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فاصطدم بالرمال بشدة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مواطنين بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بكوم رمال على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متعددة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى مكان الحادث بصورة فورية حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي.

اصابة شخصين انقلاب سيارة ملاكي اسيوط الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم ندوة بعنوان "دور المرأة في الصناعة والتكنولوجيا"

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إعادة إنشاء "معرض شباب مصر"

محافظ مطروح: توريد 20 ألف طن قمح خلال 20 يومًا

"ذبيح قليوب".. القصة الكاملة لنحر "حرب" أمام بناته الأربعة بسبب قطعة جاتوه (صور)

مُرشحة سابقة للنواب بالغربية: الحوار الوطني فرصة لتجميع الأفكار من كل طوائف الشعب

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي