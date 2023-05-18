إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "أسيوط الغربي" بالفيوم

استقبل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، صباح اليوم الخميس، مصابون بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي كانا يستقلانها بكوم من الرمال مما أدى إلى انقلابها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فاصطدم بالرمال بشدة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مواطنين بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بكوم رمال على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متعددة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى مكان الحادث بصورة فورية حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي.