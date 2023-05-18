رسميًا.. "فيفا" يكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن شعار بطولة كأس العالم 2026، والتي ستُقام في ثلاث دول كملف مشترك، وهي أمريكا، كندا والمكسيك.

ومن المنتظر إقامة بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول وهي أمريكا، كندا والمكسيك، وذلك خلال الفترة من 11 يونيو حتى يوم 19 يوليو.

وستشهد بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها في عام 1930.

"فيفا" يكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2026

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شعار بطولة كأس العالم 2026، واصفًا إيّاه بأنه يجمع بين الأسلوب الخالد بين صورة كأس العالم وسنة البطولة.

يأتي ذلك خلال الحفل الذي أُقيم في لوس أنجلوس، اليوم الخميس، والذي شهد تواجد العديد من نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، بجانب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

رئيس فيفا يتحدث عن كأس العالم 2026

ونشر الموقع الرسمي لـ"فيفا" تصريحات جياني إنفانتينو، قائلًا: "كأس العالم 2026 سيكون مميزًا للغاية؛ نظرًا لأنه سيتم استضافته في ثلاث دول قوية من قارة واحدة".

وتابع: "نحن متحدون للترحيب بالعالم وتقديم أكبر وأفضل وأشمل كأس عالم على الإطلاق".

وأضاف: "ستمكن البطولة كل دولة مضيفة وفريق مشارك من كتابة التاريخ في الكتب الخاصة بكأس العالم".

وأفاد: "في غضون ساعات قليلة، ستُضفي المدن المذهلة الـ16 المضيفة مزيدًا من الحيوية والإثارة على هذا الحدث، عندما تطلق كل منها علامتها التجارية الخاصة بها".

واختتم إنفانتينو تصريحاته، قائلًا: "هذا الشعار يمثل هويات الأماكن التي ستستضيف كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية في تجربة لا مثيل لها للمشجعين".

يذكر أن النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2022، قد أقيمت في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وقد انتهت بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب على حساب منتخب فرنسا في المباراة النهائية.