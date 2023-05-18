الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 فى حادث مرورى بنجع حمادى

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه، وأُصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية الشيخ علي مركز نجع حمادي، اتجاه قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، فيما أُخطرت النيابة العامة بمحافظة قنا لتولي التحقيقات اللازمة.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية الشيخ علي إتجاه قنا، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وبعد الفحص تبين مصرع "جمال صابر عبد الموجود، يبلغ من العمر 53 عامًا، وإصابة جمال توفيق علي، يبلغ من العمر 65 عامًا، ومالك صبره عبداللاه، يبلغ من العمر 55 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، تم نقلهم إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اثنان اخطر أخطرت النيابة أسف ازمة

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