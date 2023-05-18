وزير الكهرباء يبحث مع وزيرة البيئة الكورية تعزيز التعاون والاستثمار فى مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هان هوا جين، وزير البيئة الكورية والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد "شاكر" بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر كوريا في العديد من جوانب التعاون المختلفة، كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الكورية، موضحا أن الشركات الكورية شريك موثوق به، ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء، التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكدًا الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأكد الدكتور شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035 ومن الممكن الوصول بهذه النسبة بحلول عام 2030.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها؛ لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث يمكن لمصر نظريًا إنتاج ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الشمس ، وبلغت القدرات الحالية أكثر من 6000 ميجاوات.

وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقًا لعدد من الآليات؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبحت للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع، على رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار بصفة عامة وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تقديم عدد من الحوافز والضمانات.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop .27

وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر؛ لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشار الوزير للاهتمام الكبير بتوطين صناعة مستلزمات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة في مصر وأجهزة الهيدروجين الأخضر والخلايا الشمسية وتوربينات الرياح.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي، واستعرض ما تم من إجراءات لإتمام خط الربط مع أوروبا من خلال كابلات بحرية مشيرًا إلى أن هناك مباحثة مع مستثمرين عالميين وشركات كبرى لتنفيذ خط الربط للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.

وأشادت هان هو جين، وزير البيئة الكورية، بعمق العلاقات المصرية الكورية، معربة عن رغبة بلادها بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، ورغبتها في التعاون مع الوزارة في مشروعات الطاقة المتجددةوالهيدروجين الأخضر.

كما أشادت بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، وأعربت عن تطلعها للتعاون مع قطاع الكهرباء المصري وتبادل الخبرات وزيادة حجم التعاون، حيث إن هناك مجالات استثمارية كبيرة لدخول الشركات الكورية للاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى القارة الإفريقية.