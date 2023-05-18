الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: توريد 20 ألف طن قمح خلال 20 يومًا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، صومعة تخزين القمح بالمحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام.

جاء ذلك بحضور النائب صالح سلطان، والنائب رزق جالي، والنائب رزق علواني، والمهندس أحمد يوسف، مدير مديرية الزراعة والمهندسة هند مساعد، مدير عام مديرية التموين، ووجيه عبدالرازق، رئيس مدينة الحمام، والدكتور جمعة محمد علي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس منصور علي مدير المراقبة بقري بنجر الحمام. 

واطمأن محافظ مطروح، خلال تفقد مراحل التوريد، من بدء وصول السيارات المحملة بالقمح والفرز والوزن وقياس جودة من الشوائب والرطوبة وغيرها على انتظام عملية التوريد. 

وأوضح محافظ مطروح، أن صومعة القمح استقبلت نحو ٢٠ ألف طن خلال ٢٠ يومًا تقريبًا، مشيرًا إلى استمرار عملية التوريد، وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة، مع استمرارموسم الحصاد والذي بلغ ٦٥% حتى الآن من مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام، والتي تُقدر بمساحة ١٥٢٦٠ فدانًا، مروية بقرى بنجر الحمام المساحة بمطروح مع قرب الوصول للمستهدف من التوريد إلى نحو 30 ألف طن والذي نجحت المحافظة في توريده العام الماضي.

وأشار محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، إلى أنه تم الإعلان عن كل التيسيرات التي تقدمها الدولة ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة، مشيدًا بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كل الملاحظات، وذلك  تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقرى بنجر الحمام.

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صومعه الغلال محافظ مطروح مطروح موسم الحصاد مدينة الحمام

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